In queste ore, il mondo dello spettacolo si stringe intorno alla famiglia di Patrizia De Blanck, scomparsa improvvisamente. Amici come Simona Ventura, Giucas Casella ed Elisabetta Gregoraci si sono già detti addio sui social, mostrando il loro dolore per la perdita. La notizia ha colpito molti, lasciando un vuoto tra chi conosceva bene la celebre aristocratica.

Simona Ventura, Giucas Casella, Elisabetta Gregoraci: sono solo alcuni dei tanti vip che in queste ore stanno piangendo la scomparsa di Patrizia De Blanck Questa notte Giada, figlia di Patrizia De Blanck, ha annunciato la morte della sua adorata mamma. La contessa era molto famosa in tv, grazie al ruolo di opinionista in alcuni talk, ma soprattutto grazie alla partecipazione come concorrente in alcuni reality. Proprio qui ha conosciuto diversi vip che sono rimasti affezionati a lei con il tempo e che, in queste ore, la stanno ricordando con grande commozione. Giucas Casella ha ricordato Patrizia De Blanck con una tenera foto un cui sono insieme a braccetto: “Ciao Patrizia, rip”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Patrizia De Blanck, il cordoglio degli amici vip

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Patrizia de Blanck, icona di stile e mondanità, si è spenta a 85 anni.

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, si racconta senza filtri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

Argomenti discussi: È morta Patrizia de Blanck, la contessa aveva 85 anni. Il dolore della figlia Giada; Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa della tv; Tv, addio alla contessa Patrizia De Blanck.

Patrizia De Blanck morta, il funerale e le ultime parole: «Malattia devastante, dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare»Patrizia De Blanck è morta a 85 anni lunedì 9 febbraio a Roma: l'annuncio è stato dato dalla figlia Giada De Blanck sui social, il decesso dopo una lunga malattia. ilmattino.it

Patrizia De Blanck, il funerale e le ultime parole: «Malattia devastante, dilaniata da un dolore che non si può spiegare»Patrizia De Blanck è morta lunedì 9 febbraio a Roma: l'annuncio è stato dato dalla figlia Giada sui social. La contessa era molto amata e popolare anche per la ... leggo.it

Ad annunciare la morte di Patrizia De Blanck è stata la figlia Giada con un post su Instagram. La contessa, icona irriverente del gossip e della tv, si è spenta a 85 anni a Roma, dopo una lunga battaglia contro una malattia. Dopo il post moltissimi i messaggi di facebook

E' morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni x.com