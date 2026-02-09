Addio a Luciano Galassi Re delle auto d’epoca

Luciano Galassi, il noto appassionato di auto d’epoca, si è spento il 6 febbraio all’età di... La sua morte è passata quasi inosservata, senza clamore, lasciando un vuoto tra gli appassionati di motori e i collezionisti che lo conoscevano bene. Galassi, che per anni ha vissuto lontano dai riflettori, ha dedicato la vita alle sue passioni e alle vetture d’epoca, diventando un punto di riferimento nel settore.

Se n'è andato via in silenzio lo scorso 6 febbraio, dopo un'intera vita lontano dalle luci dei riflettori. Luciano Galassi, camionista di Imola, classe 1938, aveva convertito la sua grande passione per le quattro ruote motorizzate nel primo impulso al movimento collezionistico di auto d'epoca della zona. Una spinta propulsiva, insieme al conte Franco Ferniani e a Giovanni Minardi (padre di Giancarlo, fondatore dell'omonima scuderia di Formula 1, ndr), sfociata nella genesi di tanti club di fortunati possessori di veicoli da sogno. Sodalizi poi confluiti nel più noto Crame, fiore all'occhiello del settore sulle rive del Santerno.

