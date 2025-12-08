Addio a Giuseppe Bignami l' imprenditore che vestì un' epoca

A 95 anni, ha chiuso gli occhi per l'ultima volta Giuseppe 'Pino' Bignami, un nome che per decenni è stato sinonimo di manifattura, lavoro e comunità nella storia di Rezzato. Oltre che un lutto familiare, la sua scomparsa segna la cesura con una stagione economica e sociale che ha vestito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Addio a Pino Bignami, con le sue camicie creò lavoro e futuro - Tra gli anni ‘50 e ‘80 la sua fu una delle camicerie da uomo più note in Italia. Segnala giornaledibrescia.it