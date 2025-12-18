Addio Rosy Viola Napoli piange una delle voci più amate del panorama neomelodico
Napoli si stringe in un forte cordoglio per la perdita di Rosy Viola, una delle voci più amate e autentiche del neomelodico. La sua musica ha accompagnato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della città. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il panorama musicale napoletano, che piange una delle sue interpreti più iconiche degli ultimi decenni.
Rosy Viola, addio a una voce del popolo: Napoli piange la sua regina "Eccomi qui! Dedico a voi questi versi, voi che non mi avete mai abbandonato anche nei momenti NO! 'O silenzio fa rummore', il mio nuovo disco presto
