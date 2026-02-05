Addio open space | perché le case con planimetrie frammentate sono le più amate del momento
Le case con planimetrie frammentate stanno conquistando il mercato. Sempre più persone preferiscono spazi divisi e funzionali, lontani dal grande open space. Le nuove abitazioni puntano su ambienti separati, per garantire privacy e comodità. Questa tendenza sta cambiando il modo di abitare e di progettare le case.
Avete mai sentito parlare di case con planimetrie "frammentate"? Ecco cosa sono e per quale motivo stanno diventando molto amate.🔗 Leggi su Fanpage.it
