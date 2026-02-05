Addio open space | perché le case con planimetrie frammentate sono le più amate del momento

Le case con planimetrie frammentate stanno conquistando il mercato. Sempre più persone preferiscono spazi divisi e funzionali, lontani dal grande open space. Le nuove abitazioni puntano su ambienti separati, per garantire privacy e comodità. Questa tendenza sta cambiando il modo di abitare e di progettare le case.

Le cucine chiuse rappresentano una scelta sempre più diffusa, offrendo privacy e funzionalità separate rispetto agli spazi aperti.

Argomenti discussi: Le cucine open space non vanno più di moda, la nuova tendenza divide gli spazi in modo completamente diverso.

