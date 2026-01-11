Addio a Giancarlo Cauteruccio è morto il registra e scenografo del teatro sperimentale

Oggi si è spento Giancarlo Cauteruccio, riconosciuto regista, scenografo e attore nel panorama del teatro sperimentale italiano. La sua opera ha contribuito allo sviluppo del teatro contemporaneo, distinguendosi per l’approccio innovativo e la capacità di creare ambienti scenici originali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo teatrale italiano.

