Addio a Giancarlo Cauteruccio è morto il registra e scenografo del teatro sperimentale

Oggi si è spento Giancarlo Cauteruccio, riconosciuto regista, scenografo e attore nel panorama del teatro sperimentale italiano. La sua opera ha contribuito allo sviluppo del teatro contemporaneo, distinguendosi per l’approccio innovativo e la capacità di creare ambienti scenici originali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo teatrale italiano.

È morto oggi Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più innovativi del teatro contemporaneo italiano. Il regista si è spento oggi all'età di 70 anni. Cauteruccio aveva vissuto per decenni a Firenze, dove era arrivato a soli 19 anni e dove aveva costruito gran parte del suo.

