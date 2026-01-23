L’Europa ha introdotto nuove norme che limitano l’uso delle bustine di zucchero nei bar, segnando un cambiamento nelle abitudini quotidiane. Fino a oggi, la bustina rappresentava un elemento semplice e pratico per dolcificare il caffè, ma ora si apre una fase di adattamento a queste disposizioni. Un passaggio che invita a riflettere sul rapporto tra tradizione e innovazione nel consumo di bevande calde.

Se c’era una certezza nella vita da bar, era lei: la bustina. Piccola, innocente, spesso impossibile da aprire senza denti o forbici. E invece basta così. Dal 12 agosto l’Europa ci mette mano e dice stop alle bustine monouso di ketchup, maionese, olio, sale e zucchero in bar, ristoranti e hotel. La sentenza arriva da Bruxelles, che dopo anni di riunioni, commissioni e traduzioni in tutte le lingue possibili, ha deciso che il futuro è senza bustine. Colpa del nuovo Regolamento UE su imballaggi e rifiuti, pensato per ridurre la montagna di plastica che produciamo ogni giorno. Traduzione pratica: al tavolo niente più bustine, ma dispenser ricaricabili. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Addio bustine, l’Europa ci toglie pure lo zucchero nel caffè

Argomenti discussi: Ue, nuove regole imballaggi: cosa cambia per le bustine monouso; Addio alle bustine di ketchup e maionese: le nuove regole Ue; Addio a Ketchup e Maionese in bustina: l’Europa mette al bando il monouso; Ue, nuove regole imballaggi: cosa cambia da agosto 2026 per le bustine monouso.

