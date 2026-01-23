Addio bustine l’Europa ci toglie pure lo zucchero nel caffè
L’Europa ha introdotto nuove norme che limitano l’uso delle bustine di zucchero nei bar, segnando un cambiamento nelle abitudini quotidiane. Fino a oggi, la bustina rappresentava un elemento semplice e pratico per dolcificare il caffè, ma ora si apre una fase di adattamento a queste disposizioni. Un passaggio che invita a riflettere sul rapporto tra tradizione e innovazione nel consumo di bevande calde.
Se c’era una certezza nella vita da bar, era lei: la bustina. Piccola, innocente, spesso impossibile da aprire senza denti o forbici. E invece basta così. Dal 12 agosto l’Europa ci mette mano e dice stop alle bustine monouso di ketchup, maionese, olio, sale e zucchero in bar, ristoranti e hotel. La sentenza arriva da Bruxelles, che dopo anni di riunioni, commissioni e traduzioni in tutte le lingue possibili, ha deciso che il futuro è senza bustine. Colpa del nuovo Regolamento UE su imballaggi e rifiuti, pensato per ridurre la montagna di plastica che produciamo ogni giorno. Traduzione pratica: al tavolo niente più bustine, ma dispenser ricaricabili. 🔗 Leggi su Lortica.it
