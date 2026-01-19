Nel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa, con tassi variabili più bassi rispetto agli anni precedenti. Sebbene questa opzione possa consentire risparmi annuali di circa 8.000 euro, molte famiglie scelgono ancora la stabilità offerta dal tasso fisso. La decisione tra i due tipi di mutuo dipende dalle preferenze personali e dalla tolleranza al rischio.

Il 2025 si è chiuso come un anno di ripresa per il mercato dei mutui italiani. Ma se i tassi variabili sono scesi significativamente, diventando più convenienti, la stragrande maggioranza delle famiglie italiane ha continuato a preferire la sicurezza del fisso. Una scelta che racconta una psicologia finanziaria ancora segnata dalle incertezze e dalla volatilità degli ultimi anni. Quanti mutui sono stati concessi. Secondo il Gruppo Tecnocasa, nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati 40,6 miliardi di euro di mutui ipotecari, pari a +32,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le previsioni per la chiusura dell’anno puntano a circa 54 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quale mutuo conviene? Con il tasso variabile si risparmiano 8mila euro l’anno

Leggi anche: Tasso fisso o variabile nel 2025: simulazioni e confronto completo per scegliere il mutuo giusto

Leggi anche: Mutui, oggi il tasso variabile conviene ma gli italiani preferiscono il fisso anche se le rate costano di più. Ecco perché

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

3 offerte di mutuo surroga a gennaio 2026 - Scopri le migliori offerte di mutuo surroga a gennaio 2026 e risparmia subito sulla rata mensile. mutuionline.it