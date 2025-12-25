Jannik Sinner compra casa con il mutuo | cosa c’è davvero dietro e perché lo fanno anche i super ricchi
Quando si legge che Jannik Sinner ha comprato casa con un mutuo, la reazione istintiva è sempre la stessa: incredulità. Perché uno dei tennisti più pagati al mondo, con guadagni milionari tra premi e sponsor, dovrebbe indebitarsi per acquistare un immobile? E invece è proprio qui che la notizia diventa interessante. Perché dietro la scelta di Sinner non c’è alcun problema di liquidità, ma una strategia finanziaria precisa, studiata e perfettamente coerente con il modo in cui i grandi patrimoni vengono gestiti oggi. Leggi anche: Sinner, smacco di fine anno a Meloni e Mattarella: “È imprendibile” Il caso Sinner: due immobili di pregio e un mutuo da circa 4 milioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
