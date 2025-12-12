Acqua potabile a Borgo Cervaro avviati interventi urgenti per contenere l' emergenza | in programma un nuovo tronco idrico

A Borgo Cervaro, a causa delle criticità idriche persistenti, sono stati avviati interventi urgenti per garantire acqua potabile. Il Comune di Foggia ha coordinato con le autorità competenti un piano d’azione, tra cui la costruzione di un nuovo tronco idrico, per contenere l’emergenza e migliorare la distribuzione dell’acqua nella zona.

Il Comune di Foggia informa che, a seguito delle gravi criticità idriche che da mesi interessano le abitazioni di Borgo Cervaro, è stato avviato un percorso operativo e coordinato con Acquedotto Pugliese, Rete Ferroviaria Italiana e Autorità Idrica Pugliese finalizzato a garantire nell’immediato. Foggiatoday.it BORGO CERVARO Criticità del servizio idrico a Borgo Cervaro: “l’Amministrazione Comunale avvia interventi urgenti” BORGO CERVARO Criticità del servizio idrico a Borgo Cervaro: “l’Amministrazione Comunale avvia interventi urgenti” - Criticità del servizio idrico a Borgo Cervaro: l’Amministrazione Comunale avvia interventi urgenti e un percorso strutturale per la soluzione definitiva ... statoquotidiano.it Sospensione EROGAZIONE ACQUA POTABILE Lunedì 29 dicembre Dalle h 14 alle h 17 - facebook.com facebook PFAS nell’acqua potabile: nuovo studio sulle sostanze “eterne” mostra rischi alla nascita da esposizione materna x.com

AqP ripristina la condotta dell'acqua a Carapelle, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Borgo Mezzanone

Video AqP ripristina la condotta dell'acqua a Carapelle, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Borgo Mezzanone Video AqP ripristina la condotta dell'acqua a Carapelle, Borgo Cervaro, Borgo Incoronata e Borgo Mezzanone