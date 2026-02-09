Accorpamenti e riorganizzazione la Uil Scuola mobilita i lavoratori a San Giovanni

La Uil Scuola ha chiamato i lavoratori a protestare a San Giovanni, dopo la manifestazione di Bologna. La categoria continua a battere sul tema dei cambiamenti nelle scuole, chiedendo ascolto e chiarimenti. La mobilitazione si è concentrata sull’accorpamento e sulla riorganizzazione degli istituti, con insegnanti e personale che si sono riuniti per far sentire la loro voce.

Dopo la manifestazione regionale che si è svolta nei giorni scorsi a Bologna, la Uil Scuola continua il percorso di confronto sul tema del dimensionamento scolastico anche sul territorio riminese. Mercoledì 11 febbraio il sindacato sarà presente all'assemblea dei lavoratori presso l'Istituto.

