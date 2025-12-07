Leggere chic irresistibili | le piume tornano a dominare le cerimonie dell' Inverno 2025 Su abiti borse calzature e accessori che donano un' aura da diva squisitamente contemporanea

C i sono tendenze che entrano nella stagione come un soffio d’aria nuova, e per le Feste 2025 nulla incarna meglio questa sensazione delle piume. Un dettaglio capace di trasformare un abito da semplice a memorabile, con un finish soffice e vaporoso, indiscutibilmente sognante. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Sotto forma di bordi o applicazioni all-over, tornano a impreziosire gli abiti da cerimonia invernali con una leggerezza che, pur nella sua estrema delicatezza, lascia un segno. I valori neutri primordiali, diventano la palette di una femminilità sospesa tra glamour e fantasia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

