Macerata, 27 dicembre 2025 – L’azienda Santoni c elebra i primi 50 anni. Giuseppe Santoni, presidente esecutivo del brand di calzature e accessori di lusso, definisce il 2025 “anno della meraviglia”, segnato da risultati solidi e da un’espansione nel retail e nell’omnichannel, continuando a investire sul capitale umano. “Il bilancio è positivo – spiega – perché è il frutto di un impegno costruito con coerenza. Un percorso che ci ha permesso di rafforzare il dialogo con le nuove generazioni”. Il ristorante Arnaldo perde la stella Michelin, ma brilla a MasterChef con la ‘spugnolata’ Il lusso fatica ma Santoni cresce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il brand di calzature e accessori di lusso Santoni celebra 50 anni di bellezza

