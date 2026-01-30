Le opposizioni hanno ribadito che i fascisti non entreranno nelle aule del Parlamento. Durante la seduta, hanno detto chiaramente di aver fatto il loro dovere nel tenere fuori i neonazisti e i neofascisti, rispettando la Costituzione. La questione è tornata al centro del dibattito politico, con i rappresentanti che si sono schierati contro ogni forma di estremismo.

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Neonazisti e neofascisti non sono benvenuti nelle aule del Parlamento. Abbiamo fatto rispettare la Costituzione". Lo dice Nicola Fratoianni che, insieme ad parlamentari di opposizione, ha presidiato gli ingressi della Camera per verificare che i partecipanti alla conferenza sulla remigrazione, tra i quali esponenti di Casa Pound, non entrassero a Montecitorio. "Questa è la casa della democrazia, la casa di Giacomo Matteotti, Umberto Terracini, Angela Gotelli, Teresa Mattei, Sandro Pertini, don Sturzo, sarebbe stato inammissibile se fascisti dichiarati fossero entrati in questa casa della democrazia oltraggiando la memoria delle nostre madri e dei nostri padri costituenti", gli fa eco Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Camera: opposizioni, 'tenuti fuori i fascisti, abbiamo fatto il nostro dovere**

