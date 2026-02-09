A teatro 2026 fa tappa a Palermo | Malika Ayane in concerto al Golden

Questa sera Malika Ayane sale sul palco del Teatro Golden di Palermo. La cantante porta in scena il suo tour “A teatro 2026”, che farà tappa in città il 20 novembre. L’evento è organizzato da Puntoeacapo srl, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La piazza si prepara ad accogliere il concerto di una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano.

Malika Ayane live al Teatro Golden il 20 novembre. La tappa palermitana del tour "A teatro 2026" è organizzato da Puntoeacapo srl, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili su puntoeacapo.uno, sui circuiti e punti vendita abituali.

A 5 anni dalla sua ultima partecipazione, MALIKA AYANE, tra le voci più raffinate e magnetiche della musica italiana, torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “animali notturni”. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche l’esclusiva versione 45 giri (pre-or facebook

Da Malika Ayane a Eddie Brock, ultimo giorno di prove a Roma per i Big x.com