Malika Ayane racconta il concerto omaggio Arcipelago Battiato
(askanews) – Un’immersione dentro il mondo sonoro di Franco Battiato a 80 anni dalla nascita, per cercare nuovi modi di sentire il lavoro del cantautore attraverso la lettura dei compositori Michele Tadini e Leonardo Marino e la voce di Malika Ayane. Al Teatro alle Tese dell’Arsenale l’Archivio Storico della Biennale di Venezia ha presentato, come progetto speciale, il concerto Arcipelago Battiato. GUARDA LE FOTO Franco Battiato oggi avrebbe 80 anni: la sua vita in foto e le curiosità. Lo spettacolo ha costruito un omaggio a Battiato, ma anche uno modo di creare nuove connessioni. E Tadini ci ha raccontato come è nato. 🔗 Leggi su Amica.it
Altre letture consigliate
Malika Ayane sta benissimo nell'Arcipelago Battiato. L'idea (con)vincente di destrutturare il Battiato meno conosciuto e presentarlo in purezza ? ilgiornale.it/news/arcipelag… @malikayane #Battiato #Biennale @SugarMusic_tw @la_Biennale @CCaselliSug Vai su X
Arcipelago Battiato, il concerto a Venezia con Malika Ayane: Le canzoni, isole nel mare del suono - facebook.com Vai su Facebook
Malika Ayane racconta il concerto omaggio “Arcipelago Battiato” - Alla Biennale di Venezia presentato il concerto omaggio "Arcipelago Battiato". Riporta amica.it
Malika Ayane: «Quanto bisogno di Franco Battiato c'è nella cultura. Non c'è un concerto né una performance che sia imprevedibile» - Un universo quello tracciato da Franco Battiato, anzi, un "arcipelago" come recita l'omaggio che al maestro siciliano dedica, in occasione degli ottant'anni ... Da ilgazzettino.it
Malika Ayane star al Ravenna Festival: il suo pop romantico ed elegante in un'inedita rilettura sinfonica. Il video del concerto - Malika è una creatrice di visioni musicali dal sentiero personalissimo, fuori dalle traiettorie più battute del pop italiano. Segnala corriere.it