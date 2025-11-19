(askanews) – Un’immersione dentro il mondo sonoro di Franco Battiato a 80 anni dalla nascita, per cercare nuovi modi di sentire il lavoro del cantautore attraverso la lettura dei compositori Michele Tadini e Leonardo Marino e la voce di Malika Ayane. Al Teatro alle Tese dell’Arsenale l’Archivio Storico della Biennale di Venezia ha presentato, come progetto speciale, il concerto Arcipelago Battiato. GUARDA LE FOTO Franco Battiato oggi avrebbe 80 anni: la sua vita in foto e le curiosità. Lo spettacolo ha costruito un omaggio a Battiato, ma anche uno modo di creare nuove connessioni. E Tadini ci ha raccontato come è nato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Malika Ayane racconta il concerto omaggio “Arcipelago Battiato”