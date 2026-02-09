A Taste Agronetwork e Confagricoltura aprono il dibattito sui nuovi modelli alimentari

Questa mattina a Pitti Taste, Agronetwork e Confagricoltura hanno aperto il dibattito sui nuovi modelli alimentari. Si è parlato della piramide alimentare americana e di come la cultura gastronomica italiana possa influenzare le scelte future. Gli esperti hanno discusso di come cambieranno le abitudini e quali sfide ci aspettano nel settore alimentare.

A Pitti Taste Agronetwork e Confagricoltura discutono la nuova piramide alimentare americana e il ruolo della cultura gastronomica italiana nei modelli futuri. FIRENZE – Agronetwork, in collaborazione con Confagricoltura, ha organizzato alla UniCredit Taste Arena di Pitti Taste il talk “Piramide alimentare e cultura del cibo: verso nuovi modelli”, un appuntamento ormai consolidato che mette al centro il valore del cibo come cultura, identità e responsabilità. Aprendo i lavori, Giulia Callini, segretario generale di Agronetwork, ha ricordato come Taste rappresenti un luogo privilegiato per valorizzare eccellenze, territori e filiere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

