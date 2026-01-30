Arriva Omoda 7 SHS-P a Marsala, con l’obiettivo di raddoppiare le vendite entro il 2026. Dopo circa un anno e mezzo dall’ingresso nel mercato italiano, il marchio si dice soddisfatto: ha già aperto più di 60 concessionari e punta a rafforzare la sua presenza. La strategia si basa sulla fiducia: i clienti cercano affidabilità, e il marchio si impegna a offrire un servizio post vendita solido per conquistare il pubblico locale.

(Adnkronos) – Per Omoda e Jaecoo "diciotto mesi dopo il lancio sul mercato italiano siamo dove volevamo essere" sia come rete "con già più di 60 concessionari" che come "post vendita: anzi, questo è stato uno dei segreti" per conquistare la clientela italiana "perché chi si approccia a un marchio nuovo vuole affidabilità e noi. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Omoda Jaecoo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Omoda 7 SHS-P: potenza e comfort non mancano! • Test Drive

Ultime notizie su Omoda Jaecoo

Argomenti discussi: OMODA 7 SHS-P arriva in Italia: Caratteristiche e Prezzi del nuovo SUV ibrido plug-in; Omoda 7 SHS-P, com’è fatto, come va e quanto costa il suv cinese super ibrido; Nuova Omoda 7 SHS-P: si fa spazio a suon di qualità. La nostra prova | Video; Omoda 7 SHS-P: design, motore, tecnologia e prezzi.

Arriva Omoda 7 SHS-P, Marsala 'fra nuovi marchi e nuovi modelli target 2026 è raddoppio vendite''Aumenteremo focus su flotte e noleggio, grande attenzione a valore residuo e a post-vendita' Per Omoda e Jaecoo diciotto mesi dopo il lancio sul mercato italiano siamo dove volevamo essere sia come ... adnkronos.com

Omoda 7 SHS-P: nuovo SUV ibrido plug-in, caratteristiche e prezziOmoda 7 SHS-P le caratteristiche del nuovo SUV ibrido plug-in cinese del Gruppo Chery. Caratteristiche, allestimenti e prezzi. newsauto.it

GruppoResicar. . È arrivato il momento di presentarvi Omoda 7: l'ultima arrivata in casa Omoda&Jaecoo #omodajaecoo #omodajaecooitalia - facebook.com facebook