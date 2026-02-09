A San Valentino Esplorando con Gusto | trekking e aperipranzo al Circeo

A San Valentino, molti hanno scelto di passare la giornata all’aria aperta. A Circeo, un gruppo di appassionati si è messo in cammino lungo il promontorio, godendosi il panorama e la natura. Alla fine del trekking, tutti si sono fermati per un aperipranzo, condividendo cibo e chiacchiere in compagnia. È stata una giornata all’insegna della semplicità e del piacere di stare insieme.

In occasione della festa degli Innamorati, si celebra la bellezza, il buon cibo e la gioia di stare insieme con Esplorando con Gusto – Speciale San Valentino, una sessione di trekking panoramico sul promontorio del Circeo con aperipranzo.Si tratta di una piacevole camminata tra sentieri.

