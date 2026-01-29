san valentino tra jazz gusto e skyline al rivington

Questa sera Milano si prepara a festeggiare San Valentino con due eventi speciali al Rivington. In un ambiente elegante, gli ospiti potranno ascoltare musica jazz dal vivo e gustare piatti curati, il tutto con una vista mozzafiato sullo skyline della città. Due iniziative firmate Hyatt vogliono rendere questa serata indimenticabile per le coppie che cercano un modo diverso di celebrare l’amore.

. Due esperienze firmate Hyatt per celebrare l’amore a Milano. San Valentino diventa un invito a rallentare, condividere e lasciarsi sorprendere. Hyatt Centric Milan Centrale celebra la festa degli innamorati con due esperienze dal fascino contemporaneo, pensate per le coppie che vivono l’amore come un rituale fatto di musica d’autore, sapori ricercati e complicità con vista. Tra una cena gourmet con jazz dal vivo e un brindisi “in quota”, Milano offre lo scenario perfetto per una notte da ricordare. Jazz dal vivo e alta cucina al Rivington. Al Rivington – Cucina New York, l’atmosfera avvolge gli ospiti con luci soffuse, design elegante e note jazz dal vivo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

