Lavori in decine di strade per le piste ciclabili ma è protesta in corso Calatafimi | Commercianti danneggiati

Lungo numerose strade, tra cui Corso Calatafimi, sono in corso lavori per l’installazione di piste ciclabili, previsti da quasi un anno. Tuttavia, l’avvio dei cantieri ha scatenato proteste da parte dei commercianti, che temono danni alle attività commerciali. La situazione evidenzia le tensioni tra miglioramenti infrastrutturali e le esigenze economiche locali.

© Palermotoday.it - Lavori in decine di strade per le piste ciclabili, ma è protesta in corso Calatafimi: "Commercianti danneggiati" Sono decine le strade nelle quali per quasi un anno sono previsti interventi per le piste ciclabili, ma neanche il tempo di iniziare i lavori che è già protesta in corso Calatafimi, una delle arterie coinvolte. Con un'ordinanza, dello scorso 5 dicembre, il Comune ha annunciato la lista delle vie.