Barbero incanta il Donizetti con la sua lezione sulle diverse storie attorno la vita di San Francesco

Alessandro Barbero ha affascinato il pubblico al Teatro Donizetti di Bergamo con una lezione sul suo libro “San Francesco”. L’intervento ha esplorato le molteplici interpretazioni della vita del Santo di Assisi, evidenziando come le narrazioni siano state influenzate dal contesto storico e dai diversi autori, dimostrando che “tutti si ricordano di San Francesco, ma tutti a modo loro”.

Un Teatro Donizetti tutto esaurito per il ritorno a Bergamo di Alessandro Barbero. L’intervento, dedicato al suo ultimo libro “San Francesco”, è una riflessione su come la vita del Santo di Assisi sia stata raccontata nel tempo, attraverso versioni diverse, contraddizioni, scelte di stile e omissioni legate al contesto storico e ai personaggi che l’hanno narrata, chiarendo come “Tutti si ricordano di San Francesco, ma tutti a modo loro”. L’incontro, introdotto dal direttore generale della Fondazione teatro Donizetti Massimo Boffelli, si inserisce nel percorso di divulgazione culturale del teatro che, accanto all’attività teatrale, promuove iniziative di carattere storico e civico come “Lezioni di storia”, inaugurate nel 2023 dallo stesso Barbero. Bergamonews.it Divertiti con noi al Teatro Verdi di Padova: I MIGLIORI DANNI DELLA NOSTRA VITA Alessandro Barbero racconta San Francesco: sold out al Donizetti - Lo storico e scrittore presenterà il suo nuovo libro lunedì 15 dicembre: i biglietti sono esauriti ... bergamonews.it

Alessandro Barbero al Donizetti: presenta il suo nuovo libro dedicato a San Francesco - Alessandro Barbero tornerà lunedì 15 dicembre al Teatro Donizetti di Bergamo alle 18. bergamonews.it

Sabato 25 maggio CRAZY BULL GENOVA Con Francesco Bellia Alfredo Vandresi Clara Anelli Fabio Canobbio Giorgio Primicerio Rosanna Depau Carlo Barbero super ospite Ronnie Jones - facebook.com facebook