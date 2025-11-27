Dall' ufficio al tempo libero gli ankle boots sono tornati

C on il passare degli anni (e l’alternarsi delle tendenze), la contrapposizione tra comfort e glamour si è fatta progressivamente meno netta e marcata. In particolare sul fronte delle It Shoes. Come dimostrano gli stivaletti bassi con tacco comodo più desiderati del momento. Stivali in vernice e outfit d’effetto: 5 look elegantissimi da provare X Nell’ Inverno 2025, infatti, gli intramontabili ankle boots si confermano degli impareggiabili compagni d’avventura. Tanto pratici quanto chic e versatili, si sfoggiano con nonchalance dall’ufficio al tempo libero, dalla colazione alla cena. Gli stivaletti bassi con tacco comodo, insomma, completano con gusto look d’ogni tipo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dall'ufficio al tempo libero, gli ankle boots sono tornati

