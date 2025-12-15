Condannato per sedizione e collusione Jimmy Lai l’ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong

Jimmy Lai, ex magnate dei media e attivo sostenitore della democrazia a Hong Kong, è stato condannato per sedizione e collusione. La sentenza, emessa il 15 dicembre, rappresenta un evento significativo nel contesto politico e sociale della regione, con possibili conseguenze durature sulla libertà di espressione e sui movimenti pro-democrazia.

© Metropolitanmagazine.it - Condannato per sedizione e collusione, Jimmy Lai, l’ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai, ex magnate dei media di Hong Kong, sostenitore della democrazia e apertamente critico nei confronti della Cina, è stato condannato lunedì 15 dicembre, al termine di un processo storico che potrebbe costargli il carcere a vita. Il processo a Lai è stato uno degli ultimi procedimenti giudiziari per la sicurezza nazionale rimasti incompiuti contro attivisti di alto profilo di Hong Kong, per il loro coinvolgimento nelle proteste del 2019. Centinaia di attivisti, avvocati e politici sono stati perseguitati e incarcerati, o costretti all’esilio. Ma pochi hanno catturato l’attenzione globale come Lai, la cui vita e carriera si sono sviluppate parallelamente al fiaccheggiante cammino di Hong Kong verso la democrazia, e poi alla sua caduta. Metropolitanmagazine.it Hong Kong, condannato per sedizione e collusione l'ex magnate dei media Jimmy Lai - Ritenuto responsabile di cospirazione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020 ... msn.com

La Cina non perdona. Il magnate Jimmy Lai condannato a Hong Kong - L'imprenditore pro democrazia, in isolamento da 1800 giorni, dichiarato colpevole di sedizione e attentato alla sicurezza nazionale. huffingtonpost.it

