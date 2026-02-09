A Como scoppia il caso della strada privata dove vogliono far pagare la sosta ai residenti

A Como scoppia il caso di una strada privata dove i residenti devono pagare per parcheggiare. La questione ha sollevato molte proteste, perché si tratta di una strada che il Comune stesso riconosce come privata. I residenti si trovano così a dover affrontare una nuova spesa per la sosta, mentre prima parcheggiare era gratuito o comunque più semplice. La situazione sta creando tensioni e molte persone chiedono chiarimenti e soluzioni.

Non bastavano le strisce blu sempre più diffuse in città. A Como ora il confine si spinge oltre, fino a toccare una strada che lo stesso Comune riconosce come privata. È il caso di via Pompeo Marchesi, a Ponte Chiasso, dove residenti e operatori economici hanno depositato una petizione collettiva.

