A Ciampino in arrivo 23mila metri quadri di cemento Ecco com' è il progetto e perché non piace a tutti
A Ciampino si prepara un grande cantiere. L’amministrazione comunale ha dato il via libera a un progetto che prevede la costruzione di oltre 23 mila metri quadrati di cemento. La delibera firmata da Emanuela Colella arriva dopo le festività natalizie e ha già sollevato alcune polemiche tra i residenti. Non tutti sono d’accordo con l’idea di riempire di nuove costruzioni il quartiere, e le opposizioni criticano la scelta di autorizzare un permesso di costruire convenzionato in questa zona. La discussione si anima mentre i
Nel quadrante a sud-est della Capitale, all'interno del comune di Ciampino, l'amministrazione guidata da Emanuela Colella dopo le festività natalizie ha approvato una delibera che avvia il processo per l'ok a un permesso di costruire convenzionato per l'edificazione di oltre 23.800 metri quadri.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Ciampino 23mila
Ultime notizie su Ciampino 23mila
Ciampino, in arrivo un Carnevale Ciampinese 2026 sulle ali della…fantasia. L’assessore Paduano: Coinvolgeremo ogni fascia d’etàTorna l’appuntamento più colorato e atteso dell’anno: il Carnevale Ciampinese, una festa di comunità che animerà le vie cittadine con sfilate, musica, ... castellinotizie.it
L'arrivo di Donyell Malen a Ciampino: sorrisi, pollici in su e primi selfie con i tifosi per il nuovo attaccante della Roma facebook
Arriva a Ciampino il primo acquisto della Roma di questa sessione di calciomercato. Classe 2007, in arrivo dal Marsiglia, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche e poi la firma sul contratto che lo legherà alla #AsRoma fino al 2030 Benvenuto, Robinio # x.com
