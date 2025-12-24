"La gente lo porta sul palmo della mano e lo capisco perché, oltre ad avere talento è socievole e ha sempre la battuta pronta". Così coach Spiro Leka descrive il ’fenomeno’ Trucchetti, un giocatore che è entrato subito nel cuore dei tifosi biancorossi, sia per la giovane età (è nato nel 2006) che per l’altezza (1.76) che lo fanno sentire idealmente più vicino a tanti ragazzi. Domenica "Trucco" ha segnato il suo high in maglia Vuelle (15 punti) entrando anche nel quintetto ideale di giornata della Lnp, votato dai tifosi di tutta Italia insieme a Federico Mussini (Avellino), KeShawn Curry (Mestre), Paulius Sorokas (Fortitudo) e Robert Allen (Torino). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, perché piace il ’fenomeno’ Trucchetti. Ha conquistato tutti con talento e simpatia

