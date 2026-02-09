A chi ruberà voti Gip Vannacci?

A Firenze, Gip Vannacci ha lasciato ufficialmente la Lega e ha fondato un nuovo partito, Futuro Nazionale. La mossa scuote il panorama politico e apre una corsa a chi può prendere i voti che prima appartenevano alla destra-centro. I membri della Lega ora devono decidere come reagire, mentre gli osservatori si chiedono chi potrà trarne vantaggio. La domanda principale è: chi finirà per perdere di più alle prossime elezioni?

Firenze, 9 febbraio 2026 – La bomba dentro la Lega è esplosa e per il destra-centro è giunto il momento delle decisioni irrevocabili: ora che Gip Vannacci è uscito dal gruppo che cosa fare del suo nuovo partitino, Futuro Nazionale, che peraltro ha le stesse iniziali di Forza Nuova, FN?. Quanto vale (davvero) Vannacci? A chi toglie voti? Chi ci perde tra Salvini e Meloni? Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Il sindaco leghista in Sicilia: Qui non prenderà voti. Quanti voti prende Vannacci con Futuro nazionale e a chi li toglierebbe nel centrodestra. Cosa succede con l'uscita dell'ex generale dalla Lega e chi sono i suoi sostenitori. Secondo un sondaggio di YouTrend, la sua lista si collocherebbe al 4,2%, togliendo più a Fratelli d'Italia (23%) ch ... Vannacci comincia subito col botto (in tutti i sensi). Il suo primo grande acquisto () è POZZOLO, quello dello sparo a capodanno. Un vero intellettuale, che ha comunicato la decisione con questo post meravigliosamente comico (pur non volendolo essere).

