Sondaggio politico quanto vale il partito di Vannacci e chi perde voti

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. La mossa arriva dopo mesi di silenzio e segnala un possibile cambio di alleanze nel panorama politico italiano. Ora si attende di capire quanto possa pesare il suo nuovo movimento e chi rischia di perdere voti.

(Adnkronos) – Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia che alle elezioni politiche 2027 sarà in corsa con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale. Cosa cambia con l'entrata in scena della nuova formazione? Il sondaggio YouTrend, come evidenzia Sky Tg24, secondo le intenzioni di voto attribuisce a Vannacci un potenziale 4,2%, oltre la soglia di sbarramento nazionale. La presenza di Futuro Nazionale cambierebbe gli equilibri? Il partito del generale toglierebbe consensi a Fratelli d’Italia (-1,1%) e Lega (-0,9%). Nel centrodestra, conseguenze ridotte per Forza Italia, che cederebbe solo lo 0,2%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale.

Il primo sondaggio politico del 2026 offre una panoramica chiara della situazione attuale, evidenziando le dinamiche e le sfide affrontate dai principali partiti.

