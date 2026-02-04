Vannacci sta scuotendo il panorama politico italiano. Con la sua presenza, molti si chiedono quanto possa influenzare davvero i voti e chi potrebbe perdere terreno, tra Salvini e Meloni. La sua figura sta portando nuove domande, e ancora nessuna risposta definitiva.

Ma quanto vale, davvero, Vannacci in termini elettorali? A chi toglie voti? E puo' essere l'Afd o il Farage italiano? Nello stagno della politica italiana, dove tutto sembrava immobile e cristallizzato, è il primo sasso che viene lanciato, il primo movimento tellurico in vista del 2027. Ne vedremo degli altri, probabilmente, a destra o a sinistra. Proviamo allora a rispondere ad alcune domande, quelle che si stanno facendo tutti quelli che si occupano di politica. Quale puo' essere il peso elettorale di "Futuro nazionale"? Difficile dirlo, al momento. Le prime stime dei sondaggisti parlano di una cifra tra il 2 e il 4 per cento, che in termini assoluti - stando all'affluenza delle politiche del 2022, al 63% - sono tra i 500 mila e il milione di voti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Quanto vale (davvero) Vannacci? A chi toglie voti? Chi ci perde tra Salvini e Meloni? Domande e risposte

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Il nuovo partito di Roberto Vannacci entra nei sondaggi e fa già parlare di sé.

