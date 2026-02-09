A che ora partono Franzoni Paris e gli azzurri oggi in combinata | n di pettorale tv streaming

Oggi a Bormio si svolge la combinata a squadre maschile di sci alpino, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Franzoni, Paris e gli altri azzurri partono con pettorali tra il 6 e il 15. Sono stati inseriti nel primo gruppo di merito e la gara sarà trasmessa in tv e streaming. La competizione inizia nel pomeriggio, con le prime partenze già programmate.

Inseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno ricevuto in sorte un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati lunedì 9 febbraio nella discesa valida per la combinata a squadre maschile di sci alpino, che a Bormio (Italia), assegnerà il titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LA DIRETTA LIVE DELLA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 14.00 Florian Schieder (in coppia con Tobias Kastlunger) partirà con l’8 alle 10:48:15, Giovanni Franzoni (con Alex Vinatzer) con il 9 alle 10:51:00, Dominik Paris (con Tommaso Sala) con il 12 alle 10:59:15, e Mattia Casse (con Tommaso Saccardi) con il 15 alle 11:07:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

