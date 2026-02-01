A che ora partono Paris Franzoni e gli azzurri oggi nella discesa a Crans Montana 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Crans Montana si corre la discesa libera maschile di Coppa del Mondo. La gara inizia alle prime luci del mattino, con Paris e Franzoni tra i favoriti. La tv trasmette l’evento in diretta, e anche lo streaming è disponibile per chi vuole seguire la sfida dal computer o dallo smartphone. I primi pettorali partono nel primo pomeriggio, con l’attenzione puntata sui due italiani e sui principali avversari.

Domenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all'unica gara della settimana per quanto riguarda gli uomini in questa località elvetiche, dove venerdì è stata cancellata la discesa femminile e sabato le donne si sono date battaglia in superG. Appuntamento alle ore 11.00 sulle nevi svizzere, l'Italia inseguirà il risultato di lusso alla vigilia delle attesissime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno venerdì 6 febbraio. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA DALLE 11. Approfondimenti su Crans Montana 2026 Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv Domenica 1° febbraio si corre la discesa libera maschile a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv Questa mattina a Crans Montana si svolgerà l'unica prova cronometrata della discesa valida per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Superg , secondo posto, Crans Montana 2026. CRANS-MONTANA, ROSE SI SVEGLIA DAL COMA Si è svegliata dopo tre settimane di buio. Rose, 18 anni, ha ripreso conoscenza dopo un lungo periodo di coma. Le sue condizioni sono in miglioramento e i medici parlano di un decorso lento ma positivo.

