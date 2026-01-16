A che ora partono Paris Franzoni e gli azzurri oggi superG Wengen 2026 | n di pettorale tv streaming

Il SuperG maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, si svolgerà venerdì 16 gennaio. La gara prevede la partenza di Paris, Franzoni e gli altri azzurri con orari e pettorali ancora da ufficializzare. La competizione sarà trasmessa in diretta su TV e streaming, offrendo agli appassionati un'occasione per seguire da vicino questa tappa di Wengen.

Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla mitica pista del Lauberhorn, dove inizierà il weekend che proporrà la prestigiosissima discesa del sabato e lo slalom della domenica. Appuntamento alle ore 12.30 sulle nevi svizzera, l 'Italia inseguirà il risultato di lusso su uno dei tracciati più iconici e complicati dell'intero Circo Bianco. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l'eterno Christof Innerhofer e l'arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod.

Giovanni Franzoni, segnali importanti da Wengen. Dominik Paris stringe i denti - L'atleta delle Fiamme Gialle domina la prova di discesa disputata giovedì, mentre il veterano fa i conti con un problema alla caviglia. msn.com

