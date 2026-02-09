L’Italia si prepara a vivere un’altra giornata intensa alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 9 febbraio, sono in programma cinque finali che potrebbero regalare medaglie agli azzurri. Tra le gare più attese ci sono la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri di speed skating, il big air femminile di snowboard e il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Gli appassionati italiani sanno già gli orari e dove

Oggi, lunedì 9 febbraio, terzo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle cinque finali che assegneranno medaglie: la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard ed il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella combinata maschile a squadre dello sci alpino, dove vedremo all’opera (coppie da definire) nella discesa libera Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, e nello slalom Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (9 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Questa mattina gli italiani si preparano a scendere in pista, anche se le gare ufficiali non sono ancora iniziate.

Oggi, alle 20:00, si apre ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.

