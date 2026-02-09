A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto Olimpiadi 2026 | programma 9 febbraio avversarie tv streaming

Oggi alle 10, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra italiana affronterà le avversarie e il match sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La giornata prosegue con altre sfide importanti per il curling italiano.

Oggi lunedì 9 febbraio prosegue il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 10.05 si disputerà l’ultima giornata del round robin, al termine delle quali sarà ufficiale il quadro delle semifinali, in programma alle ore 18.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gran Bretagna, USA, Italia e Svezia si sono già garantite l’approdo alla fase a eliminazione diretta e le partite mattutine serviranno per determinare gli incroci. L’Italia affronterà gli USA alle ore 10.05: se Stefania Constantini e Amos Mosaner batteranno gli americani, allora saranno secondi e in semifinale affronterebbero nuovamente il binomio a stelle e strisce; se i Campioni del Mondo in carica dovessero perdere, allora scivolerebbero in quarta piazza e se la dovrebbero poi vedere con la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

