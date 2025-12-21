I mal di testa erano sempre più violenti non passavano nemmeno col cortisone La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere | il racconto di Barbara Tabita
La decisione di tornare a vivere in Sicilia assieme al suo ex compagno, sette anni fa. Il desiderio di avere una figlia e, a 44 anni, arriva Beatrrice. Barbara Tabita però non sta bene, perché già durante la gravidanza la nausea e le vertigini sono forti e non passano nemmeno dopo il parto. I mal di testa, poi, diventano sempre più forti e l’attrice siciliana ha già avuto due lievi ischemie, una a vent’anni e una a quaranta. “Non uscivo più di casa. Erano sempre più violenti, non passavano con i farmaci, nemmeno con il cortisone “, le parole di Tabita a Verissimo. Il racconto è forte: “Mi paralizzavo, avevo anche difficoltà nel parlare” e il periodo diventa così brutto l’attrice spiega di aver “pensato tante cose brutte, la malattia mi ha portata a voler smettere di vivere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
