La statua della Madonna del Fuoco di Forlì si salva miracolosamente da un incendio che distrugge tutto intorno. Le fiamme anneriscono gli edifici vicini, ma l’immagine della Vergine resta intatta, come testimonianza di una protezione speciale. La scena lascia senza parole i passanti e i residenti, che ancora oggi ricordano quel giorno come un vero miracolo.

La Madonna del Fuoco è la patrona di Forlì. La devozione nasce da un fatto miracoloso: l’immagine della Vergine non fu toccata da un devastante incendio che divorò tutto. Ma non il disegno che raffigurava Maria. Correva l’anno 1428. A Forlì teneva scuola il maestro Lombardino da Riopetroso, da poco arrivato nella città romagnola. L’insegnante aveva un suo stile molto particolare, decisamente originale. Ai suoi allievi insegnava certamente a leggere, scrivere e a far di conto. Ma non era tutto. A scuola il maestro aveva trovato un’immagine della Madonna. Così prese l’abitudine di cominciare e terminare le lezioni con una preghiera alla Vergine Santa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 4 febbraio, Madonna del Fuoco: tra le fiamme che distruggono tutto, l’immagine resta intatta

Approfondimenti su Madonna del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri a Massa Marittima, in piazza 24 Maggio, un incendio ha coinvolto un cassonetto per la raccolta carta, che si trovava vicino al gazebo del bar

Nella notte, un incendio ha interessato la Vondelkerk nel centro di Amsterdam, provocando ingenti danni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco

Argomenti discussi: Forlì si accende per la Madonna del Fuoco: la città illuminata dai lumini della tradizione; Madonna del Fuoco 2026 a Forlì: messe, lumini, ‘piadina’ e il cammino dei salinari; TV: In diretta su Teleromagna le celebrazioni per la Madonna del Fuoco; Madonna del Fuoco al Castellaccio: liturgia tradizionale in latino e benedizione della gola con don Marco Laghi.

La Chiesina del Miracolo. Madonna del Fuoco, l’attesa è una mostra d’arteNell’ambito delle celebrazioni per la ricorrenza della Patrona della città del 4 febbraio il luogo di culto di via Leone Cobelli apre le porte a una rassegna di proposte culturali. msn.com

La nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra storia. Oggi, 4 febbraio, festeggiamo la ‘Madonna del Fuoco’ patrona di Forlì, una ricorrenza religiosa estremamente sentita dalla nostra comunità che affonda le radici nel passato, collegandosi a un miracolo che - facebook.com facebook

2 febbraio "A la Madonna Candelora dell’inverno sèmo fora ma se piove o tira vento de l’inverno sèmo ancora dentro" #dettipopolariveneziani x.com