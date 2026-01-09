Santa Teresina di Lisieux, nota per la sua santità, affrontava da bambina attacchi di panico legati a una depressione. La sua sofferenza trovò sollievo attraverso l’intervento della Madonna, che le regalò un sorriso capace di alleviare il suo dolore. Questa storia testimonia come la fede possa offrire conforto e speranza anche nei momenti più difficili.

Non molti sanno che Santa Teresina di Lisieux da piccola soffriva di un disturbo singolare: era infatti colpita da una forma depressiva che le causava attacchi di panico, ma il sorriso della Vergine la guarì. Santa Teresina di Lisieux soffriva di attacchi di panico, ma la Madonna la guarì attraverso un gesto semplice e pieno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Santa Teresina soffriva di attacchi di panico: il miracolo della Madonna che la guarì

Leggi anche: Oggi 31 ottobre, Santa Lucilla di Roma: la fanciulla nata cieca che guarì prodigiosamente

Leggi anche: 28 ottobre, Madonna di Capocroce: il miracolo che mise in fuga i saccheggiatori stranieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

OPEN DAY ASILO NIDO "SANTA TERESINA" DI MARONE Se sei un genitore curioso di conoscere il progetto educativo, gli spazi e le persone che ogni giorno accompagnano i bambini nel loro percorso di crescita, presso l'asilo nido "Santa Teresina" di Maro - facebook.com facebook