9 febbraio 1881 moriva dostoevskij il russo che amava firenze

Oggi ricorre il 145° anniversario della morte di Fedor Dostoevskij, scrittore russo che amava Firenze. Lo scrittore visitò la città due volte: la prima volta nel 1862, anche se breve, e questa esperienza lasciò un segno profondo. Era il 9 febbraio del 1881 quando si spegneva a San Pietroburgo, ma la sua passione per Firenze rimane viva ancora oggi.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Il 9 febbraio del 1881 moriva Fedor Dostoevskij. Lo scrittore ha soggiornato per due volte a Firenze: la prima per pochissimi giorni, nel 1862, ma tanto bastò per ammaliarlo. Successivamente, tra il 1868 e il 1869, in una casa vicino a piazza Pitti dove oggi una targa, al numero civico 22, lo ricorda ancora oggi. E fu proprio in quella casa che trovò ispirazione per terminare ‘ L’idiota ’. Firenze ha rese omaggio al grande scrittore nel duecentesimo anniversario della nascita dedicandogli una statua posizionata nel Parco delle Cascine, all’intersezione tra viale Washington e viale Dostoevskij. 🔗 Leggi su Lanazione.it

