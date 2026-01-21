L’addio a Commisso | dagli Stati Uniti al sogno viola Il discorso del figlio Joseph | Amava Firenze La squadra? Identità
Il ricordo di Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e appassionato sostenitore della Fiorentina, si è svolto a New York. Il discorso del figlio Joseph ha sottolineato l’amore di Commisso per Firenze e l’importanza dell’identità della squadra. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla sua vita, tra il ruolo di padre, imprenditore e tifoso, e il suo contributo alla comunità viola.
New York, 21 gennaio 2026 – Una cerimonia solenne, per ricordare un uomo che è stato insieme marito, padre, amico, imprenditore, presidente “appassionato” della Fiorentina nonché “immigrato che ha incarnato il sogno americano”. Dalle parole del figlio Joseph, pronunciate dall’altare, ha preso forma il racconto dell’ultimo saluto a Rocco Commisso. “Siamo qui per celebrare mio padre”, ha detto emozionato, ricordando un uomo capace di essere tutto questo insieme, senza mai perdere il legame con le proprie origini e con l’amore profondo per Firenze. Le note di Amazing Grace, la foto accanto alla bara, la cattedrale gremita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
