L’addio a Commisso | dagli Stati Uniti al sogno viola Il discorso del figlio Joseph | Amava Firenze La squadra? Identità

Il ricordo di Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e appassionato sostenitore della Fiorentina, si è svolto a New York. Il discorso del figlio Joseph ha sottolineato l’amore di Commisso per Firenze e l’importanza dell’identità della squadra. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sulla sua vita, tra il ruolo di padre, imprenditore e tifoso, e il suo contributo alla comunità viola.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.