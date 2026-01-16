L’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi-Aps presenta la XXIX edizione del

Arezzo, 16 gennaio 2026 – L'Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi - Aps è lieta di invitarVi alla nostra manifestazione in occasione della XXIX edizione del "Carnevale Storico dei Figli di Bocco " che si svolgerà nelle Domeniche del 1 e 8 febbraio 2026 a Castiglion Fibocchi (AR), dedicata ad Elisa Carloni, prima donna Sindaco di un comune toscano. Il Carnevale dei Figli di Bocco nasce ventinove anni fa per ricreare il festoso spirito di amore, passione e bellezza nel borgo medievale di Castiglion Fibocchi - Arezzo. Il Carnevale dei Figli di Bocco risulta documentato fin dal XII secolo, infatti nel febbraio 1113 Berta di Ardimanno, dovendo andare in sposa ad un nobile del Valdarno, Guglielmo di Bernardino, fu costretta a rimandare la data delle nozze poiché nel "Castello de filiis Bocchi" si festeggiava il Carnevale, con grandi libagioni prima della Quaresima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Presentata la XXIX edizione del "Carnevale Storico dei Figli di Bocco

