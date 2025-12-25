In fuga dall’inferno di Gaza con la famiglia I nostri figli hanno ricominciato a vivere
LA STORIA. Ospiti delle suore della Sacra Famiglia di Comonte, Alì e Tahreer sono arrivati a novembre con i bambini. La più piccola, 3 anni, è stata operata al cuore al «Papa Giovanni». La paura è rimasta, ma ora c’è anche speranza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
