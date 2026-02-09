Questa sera Rai 4 trasmette 10 Cloverfield Lane, un film del 2016 diretto da Dan Trachtenberg. La storia si concentra su una donna che, dopo un incidente, si risveglia in un bunker sotterraneo con due uomini. All’inizio sembra una situazione di emergenza, ma presto si scopre che non tutto è come sembra. La protagonista si trova a dover capire se può fidarsi delle persone con cui condivide lo spazio o se c’è qualcosa di più sinistro dietro la loro presenza. Il film si rivela pieno di colpi di scena e tensione fino alla fine.

10 Cloverfield Lane è un film diretto da Dan Trachtenberg, del 2016, che va in onda stasera in TV su Rai 4. Si tratta di un thriller psicologico, che rappresenta la seconda pellicola del franchise Cloverfield. La trama segue la storia di Michelle, la quale ha appena lasciato il suo fidanzato e ha un incidente in auto. Quando si sveglia, si ritrova in un bunker insieme a due sconosciuti, Howard ed Emmet. I due le fanno sapere che la Terra è stata attaccata dagli alieni e che l’hanno salvata. Ma è davvero così oppure l’hanno rapita? 10 Cloverfield Lane: riassunto trama completa. Leggi anche: Nessuno può scaricare mia figlia: storia vera e spiegazione finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - 10 Cloverfield Lane come finisce: spiegazione del film e del finale

