Stephen 2025 come finisce | spiegazione finale del film
Dal 5 dicembre 2025 è disponibile su Netflix Stephen. Si tratta di un dramma psicologico che ruota intorno a un serial killer, che ha ucciso nove donne. L’uomo, Stephen, si arrende alla polizia e confessa gli omicidi. Ma era solito abbandonare i corpi nella foresta e il giorno dopo non li ha mai ritrovati nello stesso posto. Ormai quel caso è chiuso, ma l’ispettore Michael continua a chiedersi perché il serial killer ha deciso di confessare gli omicidi. Infatti, avrebbe potuto tentare di scappare o avrebbe potuto arrendersi prima. Michael decide di collaborare con la psichiatra Seema per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lettori da metropolitana Un ragazzo concentrato con cuffie legge Il canto di Natale di Dickens; davanti a lui, un altro finisce uno Stephen King che non son riuscito a identificare. Bravi e fortunati - facebook.com Vai su Facebook
Come finisce È colpa nostra?: la spiegazione del finale della storia d’amore tra Noah e Nick su Prime Video - , basata sugli omonimi romanzi di Mercedes Ron che raccontano la storia d’amore tra Noah e Nick, incontrollabile nonostante le avversità: ... Come scrive fanpage.it