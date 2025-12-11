Girl 2020 come finisce | spiegazione del finale del film

Girl è un film thriller del 2020 con Bella Thorne, diretto da Chad Faust, che va in onda stasera su Rai 4. La trama segue la storia di una giovane donna, che torna nella sua cittadina d’origine dopo anni, per affrontare il padre, che l’ha tormentata con i suoi abusi. Scopre, però, che l’uomo è morto e il suo ritorno a casa si trasforma in un incubo, tra segreti e misteriose figure. Alla fine, la ragazza si ritrova costretta a confrontarsi con una violenza più grande di quella che ha affrontato in passato. Girl su Rai 4: riassunto trama completa. Leggi anche: It’s a Wonderful Knife (2023) come finisce: spiegazione del finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

