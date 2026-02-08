La Fiera delle Capre di Ardesio si è conclusa con due protagonisti bergamaschi. Zucco e Sia sono diventati re e regina della 26esima edizione, mentre l’Asinello festeggia la sua 24esima. La manifestazione, molto amata dalla comunità, ha attirato visitatori da tutta la regione. La giornata si è svolta tra tradizioni, animali e tanta allegria.

LA MANIFESTAZIONE. Sono entrambi bergamaschi il re e regina della 26esima edizione della Fiera delle Capre e dell’Asinello, quest’ultima alla sua 24esima edizione. Nella mattinata di domenica 8 febbraio infatti, ad Ardesio, come da tradizione sono state incoronate le capre più belle. Circa 300 le capre in mostra, provenienti da tutta la Regione, ed anche una trentina di asini. Ogni anno la manifestazione richiama migliaia di visitatori: non solo appassionati, ma anche famiglie, bambini e curiosi che vogliano trascorrere una giornata diversa, alla scoperta del mondo agricolo e delle tradizioni. Diversi gli eventi collaterali previsti durante la manifestazione, organizzata da Pro Loco Ardesio con la collaborazione di un folto numero di volontari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Zucco e Sia, re e regina alla Fiera delle Capre di Ardesio - Foto e video

Approfondimenti su Ardesio Fiera

Le fiere tornano a riempire il weekend in Bergamasca.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ardesio Fiera

Zucco e Sia, re e regina alla Fiera delle Capre di Ardesio - Foto e videoSi tratta di Sia, la regina di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Nicolò Rizzi di Cene, mentre il re è Zucco, becco adulto di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Rota di ... ecodibergamo.it

Non tutte le zucche sono vuote… … zucca piena, cuore caldo… . . . . #zucca #zuccalovers #vegetarian #cheflife #agropontino @forte_srl_ortofrutta Viale Regina Margherita 16, Fondi 0771523655 facebook