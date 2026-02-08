Zucco e Sia re e regina alla Fiera delle Capre di Ardesio - Foto e video

La Fiera delle Capre di Ardesio si è conclusa con due protagonisti bergamaschi. Zucco e Sia sono diventati re e regina della 26esima edizione, mentre l’Asinello festeggia la sua 24esima. La manifestazione, molto amata dalla comunità, ha attirato visitatori da tutta la regione. La giornata si è svolta tra tradizioni, animali e tanta allegria.

LA MANIFESTAZIONE. Sono entrambi bergamaschi il re e regina della 26esima edizione della Fiera delle Capre e dell’Asinello, quest’ultima alla sua 24esima edizione. Nella mattinata di domenica 8 febbraio infatti, ad Ardesio, come da tradizione sono state incoronate le capre più belle. Circa 300 le capre in mostra, provenienti da tutta la Regione, ed anche una trentina di asini. Ogni anno la manifestazione richiama migliaia di visitatori: non solo appassionati, ma anche famiglie, bambini e curiosi che vogliano trascorrere una giornata diversa, alla scoperta del mondo agricolo e delle tradizioni. Diversi gli eventi collaterali previsti durante la manifestazione, organizzata da Pro Loco Ardesio con la collaborazione di un folto numero di volontari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

