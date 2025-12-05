La lunga discesa verso casa | il video che racconta il miracolo delle 37 capre

Quicomo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video qui sotto i vigili del fuoco riportano alla sua giovane pastora le capre disperse dopo l’attacco dei lupi sul Monte Carinello, sopra Dosso del Liro. Un momento emozionante che arriva dopo dieci giorni di ricerche senza sosta.La 19enne aveva perso quasi tutto il suo gregge quando un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

