Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale ad Asti confessa l' amico Strangolata dopo un approccio rifiutato

Gli investigatori hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, per l’omicidio di Zoe Trinchero. La giovane di 17 anni è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato, ad Asti. Secondo il racconto di un amico, l’assassino avrebbe strangolato Zoe dopo un suo rifiuto. L’uomo ha confessato l’omicidio, e ora si attende il processo.

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. Il 20enne sarebbe stato l'ultimo a vedere la ragazza. Secondo le ultime informazioni, sarebbe stata un no di Zoe a spingere Manna a uccidere la giovane. Secondo le prime ricostruzioni investigative, i due non avevano una relazione sentimentale e il giovane risulterebbe già legato a un'altra persona, circostanza che non gli avrebbe impedito di tentare un approccio anche con Zoe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Nizza Monferrato, la 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata nel Rio per un approccio rifiutato: arrestato l’am…; Omicidio Zoe, l’amico 19enne confessa; Ilaria Spada: Mio marito Kim Rossi Stuart? La nostra relzione è importante per i figli. Se non sei una buona moglie non puoi essere una...; Ragazza uccisa: il fermato avrebbe tentato un depistaggio.

