Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato da Alex Manna l' ultima telefonata all' ex del killer | C' era un patto

La morte di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato scuote il paese. La ragazza di 17 anni è stata uccisa dall’ex ragazzo, Alex Manna, poco dopo aver ricevuto un’ultima chiamata da parte sua. La migliore amica di Zoe ha raccontato che prima di morire, Zoe aveva cercato di parlare con Manna, ma la telefonata si è interrotta improvvisamente. La vicenda si sta sempre più chiarendo, ma resta ancora molto da capire sui motivi che hanno portato a questa tragedia.

Zoe Trinchero avrebbe cercato di fare un’ultima chiamata alla migliore amica ed ex del suo assassino, poco prima di essere uccisa. Lo rivela in lacrime la ragazza cresciuta insieme alla vittima e che aveva avuto una relazione di un anno e mezzo con Alex Manna, reo confesso dell’omicidio della 17enne strangolata e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato. L’omicidio a Nizza Monferrato Il corpo senza vita di Zoe Trinchero è stato trovato nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio in un canale del torrente Belbo che attraversa il comune dell’Astigiano. Secondo quanto ricostruito, la 17enne è stata presa a pugni e strangolata dal 19enne Alex Manna, probabilmente dopo aver respinto un suo approccio fisico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

