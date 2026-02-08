Chi ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato Parla l’ex di Alex Manna | Lo lasciai era possessivo

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato. La 17enne aveva cercato di chiamarla quella sera, poco prima delle 23, senza riuscirci. Intanto, emergono nuove parole dall’ex di Alex Manna, che confessa di aver lasciato il ragazzo perché troppo possessivo. La polizia continua le indagini, cercando di capire chi possa aver portato via la vita a Zoe.

Nicole è la migliore amica di Zoe Trinchero, dieci anni di amicizia. Quella sera, prima di incontrare il sui killer la 17enne provò a chiamarla, verso le 23. «Ma io dormivo, non le ho risposto», ha detto a Repubblica la giovane, sentendosi in colpa. Nicole però, oltre che ad esser amica di Zoe, uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato è anche l'ex fidanzata di Alex Manna, il ragazzo di 19 anni che l'ha uccisa. Al quotidiano racconta di quel rapporto, chiuso tempo fa, pericoloso. «Ci siamo lasciati perché non mi piaceva il suo comportamento e io non l'ho mai più sentito da aprile dell'anno scorso.

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

